Vuoi Lamin Jallow. Prendi Alpha Jallow. E' quello che è successo ai turchi del Menemenspor, club neopromosso in TFF1 Lig, campionato di seconda divisione. Nel mirino del club della città di Menemen c'era il primo, il classe '95 attaccante della Salernitana, autore di 6 gol nell'ultima stagione; convinti di aver chiuso l'affare, hanno accelerato il tutto, ma il giocatore che ha fatto la foto con il club turco e ha firmato il suo contratto non era Lamin, ma Alpha, attaccante della Serie C portoghese.



Tutto vero, come vero è anche il contratto già stracciato con l'attaccante ex GD Alcochetense, a causa di visite mediche non passate (versione ufficiale per raddrizzare la situazione). Il più classico degli scambi di persona, quindi. Ora il Menemenspor è pronto a tornare sul mercato e chiamare Jallow. Quello giusto però, Lamin.