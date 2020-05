Secondo quanto svelato da AlfredoPedulla l'Inter si sta guardando attorno alla ricerca di un eventuale erede di Lautaro Martinez, se l'attaccante argentino dovesse alla fine dire addio con destinazione Barcellona, e ha mandato messaggi diretti anche verso Sergio Aguero. L'attaccante è in scadenza 2021 con il Manchester City e piace da sempre all’Inter. Non è certo di voler restare in maglia Citizen in caso di conferma dell'esclusione dalle coppe europee e allora potrebbe aprirsi uno spiraglio per portarlo a Milano.