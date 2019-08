Il Cagliari sta per piazzare, dopo Nandez dal Boca e Rog dal Napoli, il terzo colpo da novanta a centrocampo: il club del presidente Giulini è infatti a un passo dal ritorno di Radja Nainggolan dall'Inter. Il belga nel pomeriggio non si è allenato alla Pinetina con i compagni perché la trattativa per il suo ritorno in prestito è a un passo dalla conclusione: beffate Sampdoria e Fiorentina, che volevano a tutti i costi il classe 1988.



I DETTAGLI - Come appreso da Calciomercato.com, l'agente del calciatore, Alessandro Beltrami, e il presidente Giulini stanno limando con la controparte gli ultimi dettagli per quanto concerne la formula, ma la volontà del calciatore è stata decisiva: l'affare potrebbe già essere concluso in serata, con il giocatore che potrebbe raggiungere subito Cagliari, città natale della moglie, e già domani sostenere le visite mediche. Messo fuori dal progetto e dal tecnico Conte, Nainggolan fino ad ora si era allenato col gruppo, senza mai scendere in campo nelle amichevoli: ora il suo futuro è a Cagliari, poi tornerà dal prestito visto che è legato da un contratto fino al 2022 al Cagliari.