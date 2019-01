Secondo La Gazzetta dello Sport, a sorpresa c'è stata una mossa dell'Inter per il difensore Cristian Zapata. I nerazzurri stanno trattando con l'agente Ivan Cordoba (ex difensore nerazzurro) per il centrale colombiano a scadenza col Milan: i rossoneri hanno fatto la loro proposta, ma ora ci sta provando l'Inter come acquisto a costo zero da ultimo centrale per luglio.