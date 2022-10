La Juventus e Leonardo Bonucci stanno lavorando per rinnovare il contratto del capitano bianconero, in scadenza il 30 giugno del 2024. E' la grande novità di questa ore in casa Juve. Oltre le voci circa il presunto interesse del Tottenham, resta la volontà del numero 19 di proseguire la carriera a Torino, volontà da coniugare con l'esigenza del club di ridurre i costi.



NESSUNO LO VUOLE? RINNOVIAMO - Per Arrivabene e Cherubini, in mancanza di un club disposto ad accollarsi cartellino e ingaggio di Bonucci, da oltre 7 milioni di euro all'anno, la necessità è quella di abbassare l'ingaggio annuale del classe 1987 di Viterbo. Da qui l'idea, impostata già sul finale della scorsa stagione, di prolungare l'accordo di un anno, fino al 30 giugno del 2025, spalmando l'attuale ingaggio. E' su queste basi che le parti stanno discutendo: un prolungamento fino al 2025 a 4-5 milioni a stagione.