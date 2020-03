Colpo di scena in casa Milan: Krzysztof Piatek può tornare, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, con l’addio quasi certo di Zlatan Ibrahimovic e con le sole 6 presenze per 2 goal con la maglia dell’Hertha Berlino per il Pistolero. Il centravanti polacco è giovane, in virtù dei soli 24 anni, e ha un ingaggio alla portata, considerando uno stipendio di 2 milioni di euro, requisiti che soddisfano il fondo Elliott.