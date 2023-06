Un azzurro per guidare gli azzurri. Il Maradona di Napoli si prepara per la cerimonia di premiazione per il 3° scudetto, al termine dell'ultima sfida di Serie A contro la Sampdoria, e a dire addio a Luciano Spalletti, alla sua ultima con i partenopei. Nel frattempo Aurelio De Laurentiis sfoglia la margherita per il suo successore e nella famosa lista dei dieci candidati spunta un vero 10: Roberto Mancini.



OFFERTA AL CT - A lanciare l'indiscrezione è Il Corriere dello Sport, che spiega come il presidente del Napoli abbia contattato il commissario tecnico della Nazionale per chiedergli intenzioni e programmi e poi parlargli del progetto azzurro. Mancini ha registrato il contatto e incarna il profilo cercato da De Laurentiis per alzare l'asticella: un manager all'inglese, un uomo di mondo e conoscitor della Champions, il grande sogno. Il ct riflette, tra il percorso con l'Italia e l'intrigante prospettiva di tornare al lavoro quotidiano con un club. Nel frattempo resistono le alternative: Vincenzo Italiano in prima fila, più indietro Julian Nagelsmann per le pretese del Bayern Monaco.