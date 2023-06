Napoli-Sampdoria, match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Maradona di Napoli domenica 4 giugno, alle ore 18:30. Il Napoli ha vinto le ultime otto gare di Serie A contro la Sampdoria; i campani hanno registrato una serie più lunga di successi consecutivi nel massimo campionato soltanto contro la SPAL (11 tra il 1963 e il 2019); dall’altra parte, per i blucerchiati è la serie più lunga di sconfitte di fila contro una singola avversaria nella competizione. La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 18:00.



LE PROBABILI FORMAZIONI:



NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Günter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini.