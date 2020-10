Il Pescara pensa ad Alexandre Pato. Come riporta SerieBnews.com, infatti, il Delfino sta lavorando per riportate in Italia l'ex Milan: Massimo Oddo ha contattato il suo vecchio compagno di squadra, ora svincolato, per proporgli la possibilità di vestire il biancazzurro. Il giocatore, al momento, non sembra pienamente convinto.