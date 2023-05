Il viaggio a Riyad per cui Lionel Messi è stato multato e parzialmente sospeso dal Paris Saint Germain non era solo un viaggio di piacere, un giorno di riposo trascorso al mare. No, anzi, dietro alla trasferta saudita c'era un progetto ben più ampio che, secondo l'AFP, l'agenzia di stampa francese, riguarda il futuro in campo della stella argentina.



ACCORDO GIÀ TROVATO - Messi nel corso della prossima stagione giocherà in Arabia Saudita con l'Al-Hilal. L'AFP cita una fonte saudita che conferma esplicitamente come nel corso del viaggio l'ex-Barcellona ha trovato e firmato l'accordo che lo porterà a giocare, dalla prossima stagione, con l'Al-Hilal a cifre milionarie. Il PSG, interpellato dall'agenzia non ha smentito e, anzi, ha ricordato soltanto che il suo contratto scadrà a fine stagione.



CIFRE MONSTRE - Non c'è certezza sulle cifre che Messi andrà a guadagnare, ma c'è la certezza che saranno fuori da ogni logica di mercato e che, in aggiunta, la Pulce potrebbe portare accanto a sé anche altri talenti come Busquets e Jordi Alba. Nei giorni scorsi le indiscrezioni parlavano di 400 milioni di dollari suddivisi in due anni. Una mossa finanziata anche dall'Ente del Turismo del governo saudita che già lo ha sotto contratto come testimonial.