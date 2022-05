Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Manchester City sarebbe tornato su Alessandro Bastoni. In caso di partenza del difensore azzurro l’Inter, secondo la ricostruzione della rosea, andrebbe alla ricerca di un’occasione a costi contenuti. E tra queste potrebbe esserci Alessio Romagnoli che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con il Milan.