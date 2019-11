Cristiano Ronaldo e Georgina si sono sposati. Nozze in gran segreto per il fuoriclasse della Juventus e la sua compagna spagnola: lo scrive Novella 2000, con CR7 e la sua dolce metà che si sono sposati in gran segreto con una cerimonia blindata in Marocco. Ma non solo le nozze. Secondo il settimanale, infatti, c'è stato anche un cambio anche all'interno del testamento.



Dolores Aveiro, mamma di Ronaldo, ha accolto con gioia contenuta il matrimonio del figlio, che ha modificato il suo testamento per tutelare la moglie. Queste le parole, riportate da Novella 2000, di una persona molto vicina alla coppia: "Avevo capito tutto già dal 29 agosto scorso: quel giorno Cristiano è andato a Madeira dai suoi legali e ha cambiato il testamento per tutelare anche Georgina. Prima di allora tutto il suo patrimonio sarebbe stato gestito da sua madre, mentre quel giorno cambiò alcune disposizioni e inserì Georgina".