La notizia con cui si sono svegliati questa mattina i tifosi dellaha del clamoroso. La novità riguarda l'attaccante simbolo della squadra blucerchiata, ossia Fabio, che secondo diverse testate è finito o meglio ritornato nel mirino della. Una trattativa pronta da imbastire, con l'idea di chiudere presto l'affare. Ma andiamo con ordine.- L'indiscrezione è rilanciata a tutta pagina dal Secolo XIX e dalla Gazzetta dello Sport e vede la Vecchia Signora, alla ricerca di un quarto attaccante a costi contenuti, puntare nuovamente sul centravanti trentottenne. Giroud e Pellé sono troppo onerosi, la trattativa Llorente, dopo che la Samp si è ritirata dalla corsa allo spagnolo, sembra essere arrivata ad un punto morto e quindi. Il primo contatto, avvenuto tramite lo storico agente del giocatore, l’avvocato Bozzo, risalirebbe ae la trattativa starebbe procedendo. Quagliarella ha ricevuto l’avallo di Pirlo, ex compagno di squadra del giocatore stabiese, e a conferma dell’indiscrezione c’è pure la frase di Paratici di qualche tempo fa: “Ritorni? Noi vogliamo bene ai giocatori che sono stati qua. Li vediamo sempre con grande piacere”.Ferrero e Ranieri sono stati ovviamente, e stanno seguendo la vicenda. La posizione della Samp è chiara: è rimastadalla notizia di un interesse per il giocatore eletto simbolo blucerchiato, maper mantenere i buoni rapporti con la Juve e per riconoscenza nei confronti di Quagliarella, che oltretutto ha casa a Torino e vorrebbe trasferirsi lì a fine carriera. Il numero 27 starebbe considerando la proposta,, anche perché il suo rinnovo non è ancora stato discusso e teoricamente già da oggi potrebbe accordarsi con qualunque società in vista di giugno.Sono due gli ostacoli sostanzialmente presenti nella trattativa, e riguardano le condizioni della Samp. Il club di Corte Lambruschini vorrebbe innanzitutto trovare unper Quagliarella, impresa non semplice considerando il fatto che a Genova il budget è limitato a 2,5 milioni. Le uniche operazioni per garantirsi una punta di caratura simile a quella di Quagliarella sarebbero quindi in, mentre la Juve non sembra disposta a versare alcunché per un giocatore in scadenz.a