"Aggiornamento Sky: valutazione giuridica e di opportunità sulla sospensione dell'esecuzione del Contratto di Licenza dei diritti audiovisivi 2018-2021": recita così uno dei cinque punti all'ordine del giorno dell', che segue di sole 24 ore un giorno decisamente significativo. Il 12 luglio, infatti,l'equivalente delle rate sin qui pagate da Sky, che non ha ancora versato l'ultima tranche dei diritti tv.. Lunedì, infatti, si discuterà se interrompere da subito, con effetto immediato, la trasmissione delle partite sull'emittente di Santa Giulia. Nei giorni scorsi sembrava prevalere la linea più morbida e paziente, con il Tribunale di Milano che aveva accolto la richiesta della Lega per un decreto ingiuntivo nei confronti di Sky, condannata a pagare 131 milioni di euro.Lunedì, dunque, i 20 presidenti di Serie A si troveranno, in videoconferenza, per decidere il da farsi.. Già nell'ultimo confronto, infatti,aveva minacciato l'iniziativa personale qualora Sky non avesse pagato l'ultima rata. La posizione del presidente partenopeo è netta: pretende cash da Rogoredo, non ne vuole sapere. Con lui si schiera anche, che già in passato ha più volte guidato il carro delle società medio-piccole ed è nuovamente pronto a farsi portabandiera per uno scenario che, se realizzato, avrebbe del clamoroso.