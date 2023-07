Il Trapani si prepara per la prossima stagione di Serie D, anche se la speranza dei siciliani è quella di essere ripescati in C. il presidente Antonini vuole costruire una squadra per la promozione e fare un regalo alla piazza: il sogno è quello di portare in Trinacria Gervinho, esterno offensivo ivoriano ex Roma e Parma. Queste le sue parole: "Abbiamo identificato giocatori di levatura importante e funzionali al credo tattico del nostro allenatore", confermando la trattativa per il classe 1987: "Voglio fare un regalo alla città".