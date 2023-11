Di giornata in giornata, di partita in partita la classifica live della Serie A 2023/24. Lotta scudetto, corsa salvezza per evitare la retrocessione e qualificaizone ai posti Champions, Europa e Conference League? Tutto è chiaro con il nostro widget.



Ricordiamo che le prime 4 squadre disputeranno la prossima Champions League, la quinta arrivata accederà alla prossima Europa League insieme alla vincitrice della Coppa Italia, mentra la sesta andrà in Conference League. in caso la vincente della Coppa già qualificata sarà la sesta piazzata a partecipare all'Europa League e la settima verrà promossa in Conference League.