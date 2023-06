Lui, Francesco Acerbi, è stato uno dei migliori in campo nella finale di Champions League persa dall'Inter contro il Manchester City a Istanbul, partita nella quale il difensore nerazzurro ho di fatto annullato il pericolo pubblico numero uno Haaland. Lei, Claudia Scarpari, è stata protagonista in tribuna, con una mise da urlo. "Mamma, moglie, amica, avvocato. Amo la legge(rezza)", Claudia Scarpari si presenta così su Instagram, dove vanta un seguito di 178 mila followers. Acerbi e Claudia Scarpari, un avvocato di Mantova, sono molto uniti e affiatati e nel giugno del 2021 sui social hanno condiviso la notizia dell’arrivo della figlia Vittoria, nata nel settembre 2021, mentre a marzo del 2023 hanno annunciato l'arrivo del loro secondo genito. Lei ha altri due figli avuti da una precedente relazione.



