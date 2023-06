C'è un flirt in corso tra Shakira e il sette volte campione del Mondo di Formula 1 Lewis Hamilton? La pop star, ex moglie dell'ormai ex calciatore Gerard Piqué, e il pilota della Mercedes sono stati avvistati più di una volta insieme, scatenando così fan e appassionati di gossip. La presenza della cantante colombiana al recente Gran Premio di Spagna di Formula 1 non è di certo passata inosservata, riporta il Corrriere dello Sport. Shakira era ai box insieme ad altri ospiti Vip come la collega Rosalia e i calciatori Neymar e Lewandoski. Secondo il Daily Mail, Hamilton dopo il GP avrebbe cenato con Shakira in un ristorante giapponese.



Di una presunta love story tra Shakira e Lewis Hamilton si è iniziato a parlare qualche settimana fa, quando la prima è stata beccata al GP di Miami. Successivamente i due hanno condiviso una cena all'esclusivo Cipriani Downtown. Non solo: i paparazzi hanno pizzicato i due a bordo di uno yacht al largo di Miami, città dove Shakira è tornata a vivere con i figli Milan e Sasha dopo la rottura con Piqué. Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito i pettegolezzi. I social intanto sono in fibrillazione: "Hai scambiato una Twingo con una Formula Uno, così si fa!", ha scritto un utente, ripensando alla hit della cantante 'dedicata' a Piqué.



