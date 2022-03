Claudio Ranieri è tornato a parlare a Il Messaggero ripartendo da ciò che sta accadendo al Chelsea dopo le limitazioni del Governo inglese nei confronti del proprietario del club Roman Abramovich: "Non credo che ci siano rischi seri per il club. Sono campioni d'Europa e del mondo, troveranno sicuramente un acquirente in grado di mantenere lo status attuale''.