Il Boca Juniors comincia il derby di Copa Libertadores su Twitter: in occasione della decisiva sfida in programma al Monumental sabato sera, che assegnerà il torneo dopo il 2-2 dell'andata: gli Xeneizes hanno voluto lanciare una frecciata agli acerrimi rivali del River. Come riporta Olè, l’account ufficiale Twitter del Boca Juniors, a quattro giorni dal Superclasico, ha pubblicato un video di un minuto ricco di reti degli Xeneizes e una frase di Riquelme che afferma: "Si nos toca jugar contra RiBer…". Con la B, perché nel 2011 i Millonarios hanno avuto la sfortuna di retrocedere in seconda divisione, cosa mai accaduta al Boca, da quando hanno raggiunto la Primera nel 1913.