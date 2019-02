Club World Ranking è un famosissimo sistema di statistiche che settimanalmente stila classifiche di tutti generi. Le squadra migliori e i giocatori migliori, per esempio. Questo era il turno degli allenatori. Basata sui risultati delle ultime 52 settimane (un anno), la classifica prende in considerazione i campionati europei, americani, asiatici e sudamericani, inserendo 10 tornei di club internazionali. Ciò che influenza le graduatorie sono anche il campionato di appartenenza e le avversarie affrontate.

Sorpresa giallorossa quest’anno, al decimo posto infatti si piazza Eusebio Di Francesco, che dopo la scalata in Champions fino alla semifinale dello scorso anno, supera allenatori come Sarri, Guardiola e Mourinho.