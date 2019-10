Come inizia una tradizione? E' sempre curioso studiare e scoprirlo, andare indietro nel tempo per capire come qualcosa che ora ci sembra familiare e scontato sia effettivamente iniziato. Ora ne inauguriamo una, che ci accompagnerà da qui in avanti: la sfida al Fantacalcio tra Calciomercato.com e Sos Fanta. La top 11 della redazione di CM contro quella di Sos Fanta, la casa del Fantacalcio 24 ore su 24.



Oggi, 24 ottobre 2019, parte la sfida. E se da una parte, CM, che gioca in casa, punta tutto su un Lautaro Martinez on fire e un Malinovskyi glaciale, dall'altra, gli ospiti, non scelgono big, ma bomber di razza: Caputo e la sua sete di gol (e non solo), Muriel e la sua fame di gol (e non solo) e Riccardo Orsolini che, citando il mister Fabrizio Romano, "gli manca sempre un centesimo per fare il famoso dollaro". 3-4-3 contro 3-4-3, Calciomercato.com contro Sos Fanta: qual è la top 11 migliore?