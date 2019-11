Torna l'appuntamento con il divertente gioco di Calciomercato.com: CM Quiz. Ogni settimana mettiamo alla prova le vostre conoscenze calcistiche, chiedendovi di indovinare l'identità di un misterioso calciatore o ex calciatore. Come? Scrivendo la risposta nei commenti qui sotto.



Questa stagione c'è una novità: al posto degli indizi scritti, vi forniamo una serie di foto (nella nostra GALLERY) ordinate secondo una sequenza logica che vi porterà a capire chi è il calciatore da indovinare.



Riportiamo l'esempio della prima puntata. Le foto erano quelle di Oscar Cardozo, Claudio Pizarro, Radamel Falcao, Libor Kozaz, Jonathan Soriano, Romelu Lukaku, Aritz Aduriz, Edin Dzeko e Ciro Immobile. Il vincitore ha indovinato per primo il NOME e il PERCHE': Oliver Giroud, capocannoniere dell'Europa League. Allora siete pronti alla sfida? Cliccate sulla GALLERY!



La soluzione è Harry Kane, capocannoniere delle qualificazioni a Euro2020 con 12 gol per l'Inghilterra, qualificata alla fase finale insieme ad altre 19 nazionali di cui ci sono i migliori marcatori nella nostra fotogallery.

Complimenti ad Andrew4ever, il primo e unico a indovinare.