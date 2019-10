E' un venerdì di magro a guardare il programma. Ho voluto partecipare lo stesso, ma usare le pinze da uranio non sarebbe male.



Ligue 1 con i marziani del PSG a Digione. Sono tre partite interne che il succitato riesce a fare clean sheet, ovvero a non subire nemmeno una rete. In più finora nel suo stadio non ha mai subito più di due gol. Sembra arrivato il momento. Il Paris Saint-Germain si sta divertendo a fare i buchi nelle porte che incontra: diciassette gol fatti e uno subito dicono abbastanza chiaramente che da quando è arrivato Icardi si è addirittura accelerato. In base a questo, il 2/2 primo tempo finale a 1,72 mi sembra un arrosticino.



In Bundesliga si gioca Hoffenheim-Paderborn. Con quest'ultimo bello ultimo in graduatoria. I padroni di casa ci arrivano avendo fatto tripletta nelle ultime tre. Capirete senza il mio aiuto che dovrebbe essere una partita scritta. Anche se il Paderborn un giorno fu in grado di andarsi a prendere il pari a Wolfsburg. Comunque, io vado con l'handicap di un gol, quota ultravioletta.



Il colpo che alza tutto potrebbe uscire dalla Ligue 2 francese, dove si trovano contro Caen e Orleans. La prima ne ha pareggiate cinque su dodici, la seconda sei su dodici. Entrambe fluttuano nella zona paludosa della retrocessione. Dove un punto fa sentire meno dolore di nessuno. Rendo l'idea?



I CONSIGLI PER VENERDI':



Digione-PSG 2/2 primo tempo-finale (quota 1,72)



Hoffenheim-Paderborn 1 handicap (2,33)



Caen-Orleans X (3,08)



Il terno vale 12,3 volte la posta.