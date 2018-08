Dicono che venerdì partirà davvero questa Serie B a 19 squadre. Io faccio finta di sì anche se finchè non vedo non ci credo. Comunque Brescia-Perugia sarebbe già un bell'andare, sulla carta. Basterebbero i due allenatori, Suazo (uno dei bomber più sottostimati e sfortunati che io abbia visto dal campo) e Nesta, certamente tra i più forti difensori italiani della storia. Entrambi hanno da trasmettere tanto, vediamo se da tecnici siamo allo stesso punto. La X mi cattura.



Parte la Bundes. Bayern-Hoffenheim è già bellissima, con Kovac e il giovanissimo Nagelsmann che ci sanno stare in panca e sanno farsi rispettare. Io vedo tantissimi gol (32 presi dagli ospiti nelle ultimi dieci trasferte in Baviera, 3.2 a partita...)



Così come vedo un over, anche se qui 2.5, in Francia. Il Lione ha cominciato che peggio non si poteva, offrendo il groppone alle randellate del Reims, non il City di Guardiola. Quattordici vittorie e quattro pari con lo Strasburgo mi dicono che se non risale qui può andare dallo psicanalista. E ricominciare tutto da capo.



I CONSIGLI DI VENERDI'



Brescia-Perugia X (quota 3.20)



Bayern-Hoffenheim over 3.5 (1.88)



Lione-Strasburgo over 2.5 (1.50)



Il terno vale 9.02 volte la posta.



@calcioepepe