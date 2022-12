Quarti di finale? Ancora presto. Ma sembrava sapessero che nei giorni in cui si fermava tutto la Serie B avrebbe mandato in onda una grande giornata. Con prima (Frosinone) che viaggia per l'Italia in casa della seconda (Reggina).Bel match con i gialli forse non nel momento migliore e i calabresi che hanno appena sbancato Brescia. Saliranno in Serie A? Grandi possibilità. Per oggi una bella combo 1X/multigol 1/3 assolutamente ponderata. Perchè per me se vince una delle due è la Reggina.Il Genoa di Gilardino (appena subentrato) prende di petto un bel muraglione, il Sudtirol non trova più qualcuno che gli faccia la barba, perchè vince o pareggia.Di gol ne ha messi in fila uno sballo, nella vita. Non so quanti punti porterebbe a casa il suo gol, questo lo vedremo.A proposito di reti, gran belle quote a Modena e Pisa. La scelta ricade sul gol/over nella prima dove arriva il Venezia e. Un quaternone che nemmeno alla tombola di Natale! Chi volesse andare più cauto potrebbe glissare su Genoa-Sudtirol e optare per il terno.PS Nel frattempo ho le idee chiare per sabato. Vi aspetto però anche domani, come sempre carichi a pallettoni.Reggina-Frosinone 1X-multigol 1/3 (quota 1,95)Genoa-Sudtirol marcatore sì Coda (2,25)Modena-Venezia gol/over (2,10)Pisa-Ascoli gol (1,87)Quaterna da 17,2 volte la posta, terno (senza il marcatore sì di Genoa-Sudtirol) da 7,65 volte la posta