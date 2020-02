E' tempo di SFIDA A MISTER PALMIERI del sabato. Sapete tutto, solo gare della giornata (non domenica o lunedì) e quota totale per andare nel pezzo dei vincitori, in prima pagina.

Va detto che in questo gennaio il banco si sarà fatto le piscine (plurale) nel salotto. Non ricordo da tanto tempo una serie così lunga di orrori, risultati sghembi ecc ecc. Se Dio vuole, gennaio sta per finire: prendiamolo come il segno positivo del destino.



Ci dividiamo tra Italia e Germania. Il posticipo della sera sabatina è in casa Sassuolo, dove sale la Roma. Mai vinto i neroverdi (cinque pareggi e otto sconfitte) da quando si sono issati in Serie A. All'andata fu 4-2 giallorosso. E comunque solo tre volte su dodici (una volta è finita 0-0) il gol è arrivato prima del 30' e si è rimasti poi sull'under 2,5. Ciò significa che se vedrete segnare presto, il mio over 2,5 uscirà tre volte su quattro.



Cagliari-Parma chiama gol. Nelle ultime dodici dei sardi (ogni competizione) solo in due casi è uscito il no-gol, siamo quindi su numeri molto alti; dalla parte degli emiliani invece nelle ultime trasferte solo a Torino (Juve) la squadra non è andata in rete... Basta questo per sottolineare come il gol sia una grande scelta, fatta sui precedenti.



In Germania torna in campo il Bayern Monaco dopo le cinque pappine rifilate in casa allo Schalke, non proprio un avversario di bassa risma. Viaggia a Magonza, casa del Mainz, dove mi prendo al volo un'altra gragnuola di reti, con l'handicap 2 (significa che i bavaresi debbono vincere almeno con tre gol di vantaggio). I padroni di casa, insieme con il Werder Brema, hanno incassato più reti di tutti: 44. Potranno anche parcheggiare il bus sulla linea di porta, ma sarà difficile che tirino il fiato. Nelle ultime sei di Bundes sono arrivate cinque sconfitte e dodici gol subiti.



Borussia Dortmund-Union Berlino è un altro over da 3,5? Sarà, ma da quando è apparso Haaland all'orizzonte, nonostante non abbia ancora giocato dall'inizio, si è "vendemmiato": due vittorie giallonere per 5-3 e 5-1! Quando l'Union Berlino viaggia piovono gol: nelle ultime sette (ogni competizione) ben ventiquattro, tra avversari e berlinesi, e vai.

Bisognerà fare 12 gol, minimo. Per avvicinarsi alla cassa e riscuotere la "mia" bolla. Una media di tre gol a partita per poter arrivare allo strillo conclusivo. Se ve la sentite di tirare fuori tutta questa voce...



I CONSIGLI PER SABATO:



Sassuolo-Roma over 2,5 (quota 1,60)

Cagliari-Parma gol (1,75)

Mainz-Bayern Monaco 2/handicap 2 (2,22)

Borussia Dortmund-Union Berlino over 3,5 (2,10)



La quaterna vale 13 volte la posta.