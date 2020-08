CONSIGLI DEL SABATO

. Ovvero Arsenal e Liverpool. La scorsa stagione ha visto un successo ciascuno e l'incredibbbbbbile 5-5 (poi 6-5 dal dischetto) in EFL.I campioni d'Inghilterra sembrano essersi preparati meglio con amichevoli di lusso contro Stoccarda e soprattutto Salisburgo mentre i Gunners hanno fatto decisamente di meno.Ilè quello che abbiamo visto staccarsi al comando in Premier e mollare pochissimo, quasi niente, alle altre. L'di Arteta invece sta fecendo mercato per non soffrire fino agli ultimi giorni, quando sono arrivate la vittoria con Klopp e poi quella con Lampard che ha portato la Coppa.La quota? Non è un granchè ma se Salah, Alisson e gli altri saranno in palla il successo è vicino. Anche se Aubameyang è diventato attaccante decisivo, come si è visto contro i Blues.Due le gare didel sabato. La prima nel pomeriggio è Rennes-Montpellier. I rossi di casa sono andati a strappare un punto molto complicato a Lille, il giorno del debutto. Gli ospiti invece sono alla loro prima apparizione, hanno disputato soltanto gare amichevoli.Una curiosità: quando ilbatte il, il campionato seguente ripete il risultato. E questo è successo più volte. A marzo è finita 5-0, quindi... La quota della vittoria interna secondo me - che oltretutto ho visto in tv Lille-Rennes (1-1) - è più che giocabile.In serata tocca a. A ottobre, nella gara d'andata (il ritorno non si è giocato per il COVID) finì 1-0. Esattamente lo stesso 1-0 della volta precedente ma per gli avversari nizzardi.Come abbiamo potuto realizzare, due under 2,5. Nelle ultime dieci ci sono stati bem otto under 2,5. Abbiamo capito che tipo di partita sarà? Lo Strasburgo è in coda con zero punti, il Nizza in testa con tre. A la guerre comme a la guerre.Arsenal-Liverpool 2 (quota 1,65)Rennes-Montpellier 1 (2,05)Strasburgo-Nizza under 2,5 (1,80)Il terno vale 6,08 volte la posta.