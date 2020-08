Nel 2016, Siviglia-Liverpool 3-1; nel 2015 Siviglia-Dnipro 3-2; nel 2014 Siviglia-Benfica 0-0 (4-2 ai calci di rigore); nel 2007 Siviglia-Espanyol 1-1 (2-2 ai tempi supplementari, 5-3 ai calci di rigore); nel 2006 Siviglia-Middlesbrough 4-0.Queste sonoScritte subito in testa al pezzo per esorcizzare un sesto successo. Domanda:Né il Liverpool del 2016 né il Benfica del 2014 (delle altre non parliamo proprio) erano al livello che abbiamo visto toccare ai nerazzurri in semifinale contro lo Shakhtar.Devastato, fatto a pezzettini piccoli piccoli fino al 5-0. Mostrando una squadra che si presenta al RheinEnergie Stadion di Colonia da favorita! Addirittura contro chi questo trofeo lo ha alzato già cinque volte? Sì, proprio così.Ma anche una difesa che ha incassato un gol nelle ultime sette partite (contro il Leverkusen, una rete che non ha fatto male). E dei gol segnati nella stagione, che sono 111 (in tutte le competizioni, migliore stagione dal 1929-1930) dai milanesi ne vogliamo parlare?Sottolineando ancora una volta che il gigante Lukaku è diventato un passepartout per far saltare ogni porta, avendo firmato 14 gol totali in 10 presenze consecutive dell'Europa League.Il consiglio è presto detto. Contro gli ucraini in semifinale avevo detto 2-0 per i nostri, non è uscito ma il 5-0 ci ha fatto felici di più. Per quanto riguarda pronostico e scaramanzia, come allontanarsi da un altro 2-0 per l'Inter? Che poi magari si dovesse alzare la Coppa con un altro risultato...L'importante è ricordarsi in ogni momento che questo Siviglia è squadra vera. Non avrebbe eliminato il Manchester United in semifinale se non fosse stata la creazione che Lopetegui ha spinto fino a qui.Siviglia-Inter 0-2 (quota 11,0)