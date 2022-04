Atalanta e Lipsia hanno segnato almeno un gol nei loro impegni europei stagionali. Mi sto togliendo il cappello. Perchè sono ottimi gruppi e l'abbiamo visto nell'1-1 dell'andata, dove potevano vincere fino alla conclusione ora l'una ora l'altra. Della banda del Gasp ne sappiamo qualcosa in più, l'Europa League vale uno scudetto moltiplicato tre per Bergamo che, grazie al suo tecnico, in questi anni ha imparato a farci la bocca. Ho visto ieri le immagini di una vecchia seduta di allenamento in cui si riconosceva Ilicic: che giocatore, che perdita amara per la Dea che non ha potuto più usufruire di cotanta scienza calcistica. Ricordatelo quel giorno a Valencia, giù il cappello di nuovo. Oggi si andrà ai tempi supplementari? Possibilissimo ma non vedo lo 0-0. E capirete bene il motivo. C'è Zapatone, non Toloi e Maehle.Roma-Bodo e' l'ultima chance per cancellare quel 6-1 che piovve sulla testa del Mou. "Questi campi di plastica" li chiama lo Special One. E infatti due volte ci ha giocato e due volte ci ha perso lasciando fuori Zaniolo che proprio non avrebbe potuto correre altri rischi. La settimana scorsa e' venuta fuori una partita surreale, 2-1 per loro che proprio non ci stava. Ma tra i gialli mancava Solbakken che ci sarà (e che pare entrato nel mirino di Thiago Pinto). Olimpico non pieno ma strapieno. Di tifosi, bandieroni e bandierine. Supplementari o no e' un avversario, quello norvegese, che andrà domato con pazienza, evitando il gioco duro perchè l'arbitro spagnolo fa volare i cartellini gialli come se fosse quello il suo vero mestiere. Soprattutto se la Roma la sbloccasse presto, il gol potrebbe uscire. Niente di più facile che si vada al prolungamento, anche nella Capitale.Il Paok e' riuscito a portare tutti i suoi aficionados o quasi allo stadio. Perchè nonostante il Marsiglia di Sanpaoli sia in gran bella condizione nulla e' ancora chiuso con il 2-1 per i francesi pochi giorni fa. Benfica e Ajax ricordano i brividi provati contro una squadra greca che non è fatta di amatori, per niente. Anche in questa il gol non stupirebbe e la quota regala sorrisoni.Ben più rattrappita quella che riguarda la stessa opzione per Slavia Praga-Feyenoord. Il 3-3 forse non si ripeterà ma gli attacchi faranno meglio delle difese anche stavolta. Mi fido del banco, la vede allo stessa maniera.Il Modena scende in Umbria a prelevare al bancomat. Tre punti e i gialli lasceranno la scia in braccio alla Reggiana. Che con i playoff farà di tutto per raggiungere il suo avversario in Serie B. Gran belle squadre, meritano di tagliare lo stesso traguardo, una prima e una dopo. Lasciamo questa Serie C e via.