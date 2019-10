SFIDA A MISTERPALMIERI, puntata della domenica. Per me tutta Serie A. Perché le partite in cartellone bastano e avanzano, l'avrete visto anche voi che è un turno particolarmente divertente e speriamo remunerativo. Muniamoci delle quote e ricordiamo di scrivere, in fondo al nostro consiglio, quella finale. Per balzare di colpo in prima pagina, il giorno dopo!



Roma-Milan è Roma-Milan, non una partitella qualsiasi. Diventata ancor più importante dopo quello che è successo in Europa League, all'Olimpico, un rigore assegnato al 94' per un fallo di... faccia. Sarà tostissimo "fischiare" questa ma è stato scelto Orsato, arbitro dalle spalle larghissime, che sta tornando a posizioni consone dopo qualche inciampone. Se la Roma non avrà speso tutto in Coppa, l'1X under 3,5 è una via d'uscita bellissima. Anche se l'Olimpico è lo stadio di Piatek: quando ci gioca, segna...



Fiorentina-Lazio è il posticipo serale e dovrebbe essere la partita più calda della nona giornata. Inzaghi arriva da una sconfitta pazzesca in Scozia e sicuramente vorrebbe giocarla lui per vendicare l'onta; i grossi calibri viola (quattro vittorie e due pareggi negli ultimi sei turni) stanno lucidando il mirino perchè il rivale è di livello. Non credo a un titic titoc a centrocampo, qui un punto potrebbe essere poco per tutte e due: si segnerà.



L'Atalanta che si è opposta al Manchester City per una 30' di minuti ha fatto lucidare gli occhi persino a Guardiola. Poi quando sono entrati in ballo Sterling Aguero e company ha dovuto deporre i fucili e arrendersi. Ma qui torna nella sua comfort-zone e nonostante l'Udinese sia squadra che incassa benissimo (solo 6 gol subìti), vedo 1 primo tempo/1 finale. A un quotone rotante!



L'altro quotone del giorno potrebbe annidarsi a Torino: i granata non sono nel periodo migliore, cosa che invece è appannaggio del Cagliari di Maran, bello come il sole. Sul serio il pareggio a 3,80? Sembra un'enormità, potrebbe essere il caso di provarci anche in singola tanto siamo fuori contesto. Un numero tale ci prenderebbe e farebbe volare la quaterna a oltre 26 volte la posta. Dove si firma?



PS Più la quota è alta più ci si toglie la soddisfazione con poco, anzi pochissimo.



I CONSIGLI DELLA DOMENICA



Roma-Milan 1X under 3,,5 (quota 1,92)



Fiorentina-Lazio over 2,5 (1,72)



Atalanta-Udinese 1/1 primo tempo/finale (2,15)



Torino-Cagliari X (3,80)



La quaterna vale 26,9 volte la posta