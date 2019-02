Questo è un sabato veramente difficile. La SFIDA A MISTERPALMIERI aspetta voi proprio per vedere se ce la fate anche in giornate come questa. Due anticipi di Serie A, niente Premier League... Allora, imbracciate le partite del giorno, le quote e... Fidatevi, pronostici tosti ma tosti tosti. Vediamo chi e come ce la fa!



Cagliari-Parma alle 18 dice subito tutto. I sardi ne hanno vinte soltanto quattro, tre in casa. E sono a tre punti dalla terzultima. Il Parma è micidiale in trasferta, ha fatto sedici punti in undici partite. E a campo aperto va via che fa male male.



La sera ecco Atalanta-Milan, partita strepitosa da vedere. Due squadre che sono in grandissima salute e che si giocano punti di platino in chiave Champions.



In entrambe potrebbe vedersi il gol. Ma siamo sul condizionale perchè oggi, come detto, è da Fenomeni.



Nella Liga il Barcellona riceve al Nou Camp il Valladolid, che è tre punti avanti alla zona rossa. Non dovrebbe essere difficile per niente l'handicap dei blau e su quello mi appoggio.



Chiudo con la Bundesliga. C'è un match in cui sinceramente il gol dovrebbe valere pochissimo. Hertha e Brema segnano e subiscono, lo dice la loro media. Mi fermo perchè 7 contro 1 in questo caso va più che bene.





I CONSIGLI DEL SABATO





Atalanta-Milan gol (1,68)



Cagliari-Parma gol (1,83)



Hertha-Brema gol (1,55)



Barcellona-Valladolid 1/1 primo tempo-finale (1,50)



La quaterna vale 7,14 volte la posta