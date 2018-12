Atalanta-Lazio poteva e/o potrebbe essere una bella partita. Dalla parte di Gasperini, sicuramente. Perchè il calcio che gioca la Dea nei giorni migliori è un calcio europeo, frizzante, altro che bollicine, di più. Se n'è accorta qualche giorno fa l'Udinese di Nicola, che aveva saputo chiudersi ad altri avversari. E' la Lazio che invece da qualche match si trascina o peggio ancora non sa portare a casa nemmeno quello che ha meritato (con la Samp). Se diamo ascolto a tutto questo, vince il Papu Gomez.



Nella Liga c'è Alaves-Athletic Bilbao, derby basco. I primi sono subito dietro le grandi e stanno facendo un torneo magnifico, imbattuti in casa. I secondi stanno deludendo, terzultimi appaiati al Villarreal, quattro punti avanti al derelitto Rayo Vallecano. Se non si immagina il colpone a sorpresa, e le ultime partite disputate lo fanno immaginare almeno ai quotisti, è 1. E la quota di 3 contro 1 fa urlare nella notte.



Faccio il mio salto annuale (o quasi) in Turchia, dove c'è uno spareggio-salvezza. E dire salvezza mentre si parla del Fenerbahce è quasi un brutto scherzo. Comunque, arriva l'Erzurum che è a pari punti sul fondo-classifica (sono penultime) ed è un match da non sbagliare pena la ghigliottina sportiva.



I CONSIGLI PER LUNEDI':



Atalanta-Lazio 1 (quota 2,25)



Alaves-Athletic Bilbao 1 (3,00)



Fenerbahce-Erzurum 1 (1,52)



Il terno vale 10,2 volte la posta.