Oggi me la cavo con una singola, praticamente una specie di raddoppio. Può servire a ciascuno di voi nel caso in cui piacesse altro, per inserirla in una multipla che raddoppierebbe la proprio quota. La partita è Austria-Francia ed entrambe, almeno di recente, hanno una "caratteristica". Le loro gare internazionali originano un maggior numero di gol nella ripresa piuttosto che nel primo tempo. E' successo nelle ultime sette giocate dagli austriaci, è successo in sette delle ultime otto giocate dai francesi. Considerando che un tipo di quota simile balla sempre - come ho detto prima - intorno alla pari, perché non avere fiducia? I numeri dei precedenti sono alti e vengono dalla parte nostra. Inoltre il pareggio non può andar bene alla Francia e quindi lo 0-0 è difficile che esca.



Solo un'indicazione per chi volesse: gli ultimi quattro scontri diretti tra Albania e Israele si sono conclusi tutti con un No-gol. Sarebbe senza dubbio un discreto ambo ma io oggi sfrutto la singola. A domani, con gli azzurri.



Austria-Francia tempo con maggior numero di gol segnati secondo (quota 2,00)