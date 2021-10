Prima semifinale di Nations League, quella tra Italia e Spagna ieri a Milano. Con due "falsi nueve". Oggi a Torino seconda semifinale per capire chi sfiderà Lui Enrique domenica al Meazza.Fischia il vento e urla la bufera, che bella differenza! Tre gol più un assist per il titano del Chelsea nelle ultime in Nazionale colimbattuta quando il suo Benzema ha segnato, ventidue vittorie e due pareggi. Poco? Nel frattempo Mbappè sta cercando l'accordo per restare a Parigi, firmerà una volta portata a casa la Tour Eiffel.Insomma, c'è grande calcio in questa semifinale. Prima di tutto i Campioni del Mondo in carica, che si augurano di non fare la fine di quelli d'Europa. E, per esempio, Lukaku: che ha persino fatto cambiare modulo e formazione ad Allegri, nelll'incrocio di Champions vinto con il Chelsea., a Puebla. Era il 28 giugno del 1986, vinsero i francesi per 4-2 nei tempi supplementari. Fattore che non abbiamo visto in Italia-Spagna ma che in due partite cosi' equilibrate può manifestarsi.In mezzo ci sono state soltanto sei sfide, due pareggi, due vittore del Belgio e due della Francia. In quel 2-2 segnò anche Papin, che ebbe un filo diretto con il Milan e il nostro calcio.Un ghello anche ora. Urca se vale la candela. E intanto Luis Enrique aspetta con la sua Spagna di Gavi (un 2004 che contro di noi sembrava aver giocato 450 partite in nazionale). E se li studia al microscopio. A noi toccherà la perdente, nella finalina per il terzo e quarto posto, domenica a Torino. Buon divertimento.