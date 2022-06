Seconda giornata del gruppo di. Che al debutto ci hanno una regalato una partita completamente diversa da ciò che si aspettava. Un Belgio bruttissima copia di quello che aveva saputo installarsi ai primi gradini del ranking mondiale, una Olanda razzente e vorticosa, che faceva male a ogni ripartenza. Martinez down, Van Gaal up: sensazioni completamente opposte, in attesa di una giornata che confermasse o smentisse, quella che capita oggi.Ha appena vinto, contro i gallesi, andando sotto in una partita stranissima, piena di possibili occasioni-gol (e sì che il Galles pensava al playoff mondiale che sarebbe arrivato di lì a poco). Fu un ribaltone polacco, primi tre punti per il sor Lewa e il suo complesso. Stasera, con il Belgio che segna da sempre e che prende gol come se avesse una difesa di mascarpone e una Polonia che realizza e incassa,Insiete sicuri sicuri ma proprio certi che siano già finiti i festeggiamenti per aver agganciato finalmente una fase finale del Mondiale? E contro l'Ucraina poi, che si credeva favorita. E che invece è stata strapazzata da un altro gran bell'errore ai massimi livelli, un rigoraccio non concesso che si vedeva a occhio nudo, altro che Var. Gli uomini di Bale hanno arpionato ciò che era il meglio da arpionarsi e debbono ringraziare anche il loro portiere. Ma quiLa prima si gioca al Re Baldovino Stadium di Bruxelles, la seconda al Cardiff City Stadium. Noi seduti in poltrona.L'ambo vale 6,90 volte la posta