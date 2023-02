Niente Serie A, la Serie B raddoppia e comunque qualcosa di interessante c'è. Comprese Premier League e Liga. Cominciamo con gli inglesi che riportano in campo il Fulham, squadra che (non si sa come) ha appena battuto fuori casa il Brighton di Roberto De Zerbi (che sta volando e ha due match da recuperare). Nella "cattedrale" de Fulham arriva il Wolverhampton, che invece pare aver preso l'annata al contrario e sta lottando in acque limacciose. Ovvero tre punti sopra la retrocessione. Gli ultimi sette "faccia a faccia"? Tutti under, compresi i primi che si giocarono in Championship.



Non capisco invece la quota del Betis nello stadio dell'Elche. Questi ultimi abbondantemente già retrocessi contro un avversario quinto in classifica. Alla pari o giù di lì? O ci stanno prendendo in giro o mi dicano le cose che non so. L'Elche ne ha perse sette davanti al suo pubblico, il Betis ne ha vinte cinque in trasferta, comprese le ultime due. Boooooooooh...



Serie B con due incontri interessanti (e una combo-quotone). E' quella del gol/over di Frosinone-Parma. Risalendo fino al 2009, ogni edizione delle quattro partite disputate nel Lazio è terminata gol/over. Mi basta questo. Dall'altra parte invece, in Pisa-Perugia, di gol se ne sono sempre visti pochini: nessun over nelle ultime quattro giocate in Toscana. Una addirittura era un'amichevole...





Fulham-Wolverhampton under (quota 1,70)



Elche-Betis 2 (1,97)



Frosinone-Parma gol/over (2,50)



Pisa-Perugia under (1,60)





Quaterna da 13,3 volte la posta.