Ne resta una, di Serie A. E non sembra brutta per niente. Se guardiamo gli scontri diretti e le ultime partite giocate in questo campionato ci troviamo di fronte a un sacco di gol e over. Il Brescia ne ha perse quattro su cinque di recente e dovrà cercare assolutamente i tre punti senza star lì a far di conto, la Viola arriva da un pareggio e tre vittorie, tutti o quasi la segnalano come la sorpresa del campionato. Gol mi sembra ben scelto, a 1,67.



Il Monday Night di Premier League porta in campo l'Arsenal, in casa dello Sheffield United. C'è una quota sensazionale, se non esce è lo stesso ma non si può non lanciarsi. E' la vittoria con handicap degli ospiti, addirittura a 3,40. I padroni di casa vanno molto ma molto meglio in trasferta e questo è un dato da considerare, hanno perso le ultime tre di Premier League al Bramall Lane e contro hanno una squadra forte, che con i tre punti si installerebbe dietro Liverpool e City. Ci si prova, come no?



Chiusura in Bundesliga 2, con Bielefeld-Amburgo. Siamo sulle vette della classifica, il meglio del meglio. Amburgo miglior attacco ma soprattutto miglior difesa, Bielefeld insegue a due punti di distacco. Ed è dal 2008 che non si vedono pareggi negli scontri diretti, non so se mi spiego.





I CONSIGLI DEL LUNEDI'



Brescia-Fiorentina gol (quota 1,67)



Sheffield Utd-Arsenal 2 handicap (3,40)



Bielefeld-Amburgo X (3,40)



Il terno vale 19,3 volte la posta