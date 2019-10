Finalmente. Con tutte queste Nazionali ci è girata la testa, nemmeno se ce le fossimo fumate... Venerdì con quaterna molto ma molto ricca, entriamo nel dettaglio.



In Ligue 1 sarà un PSG senza Neymar, che continua a farsi male ora sì e ora no. Ma la partita sarà comunque interessantissima e il perché lo scopriamo dai numeri. Gli ultimi nove confronti diretti hanno riservato ben otto over 2,5! Oltretutto se guardiamo gli ultimi cinque incontri - da una parte e dall'altra - ci accorgiamo che sono pieni di under. Si sta preparando un diluvio di reti? Per me sì, il Nizza in casa ha sempre segnato e subìto.



Si passa in Bundesliga dove c'è un un'altra certezza per il betting. Francoforte-Leverkusen. Nei precedenti figura lo stesso identico numero francese, negli ultimi nove otto sono stati over 2,5!



Per la quaterna andiamo in Spagna, Liga e Liga Adelante. Per Granada-Osasuna, negli ultimi sei confronti diretti tre sono pareggi, ovvero il 50%. Considerando anche l'ultima amichevole, l'Osasuna ha messo insieme tre X nelle ultime cinque. In più Granada a 14 punti e Osasuna a 11, soddisfattissime del risultato finora ottenuto, tenderebbero a muovere la classifica rischiando il meno possibile. Pareggione?



In Liga Adelante, Cadice-Las Palmas è quasi il massimo. Cadice primo staccato, Las Palmas sesto a due punti dal secondo posto. Le quote vedono un'altra vittoria del rullo compressore, io ci credo meno, la quota della X è talmente affascinante che...



Con un pokerino a più di 21 contro 1 che dite, si ricomincerebbe bene?





I CONSIGLI DEL VENERDI'





Nizza-PSG over 2,5 (quota 1,61)



Francoforte-Leverkusen over 2,5 (1,45)



Granada-Osasuna X (3,00)



Cadice-Las Palmas X (3,10)





La quaterna vale 21,7 volte la posta.