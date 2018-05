A Lione prima finalissima europea, quella di Europa League. Con in scena il Marsiglia di Rudy Garcia e l'Atletico Madrid di Simeone, che sarà costretto a guardarsela dalla tribuna viste le quattro giornate di squalifica prese in semifinale (contro l'Arsenal).



Non c'è dubbio che i colchoneros siano favoriti molto netti, non c'è dubbio che, viste le esperienze europee più recenti, gli spagnoli guardino gli avversari da uno sgabello molto più in alto. Basta dare un'occhiata alle quote per accorgersene. Di quanta differenza ci sia, almeno sulla carta.



Ma per guardarsi alla tv questa finale con u po' di pepe in tasca una quota, secondo me, c'è. Prevedendo - soprattutto senza Simeone in panchina - una partenza più che guardinga da parte di tutte e due e prevedendo - secondo me - che alla fine siano gli spagnoli ad alzare il trofeo...



X primo tempo e 2 secondo tempo a 4.7???? Considerando che la quota massima che ho trovato nei mercati è 1.75 di Griezmann e compagni. quella scelta mi sembra davvero affascinante.



Con il folletto francese che potrebbe alzare una Coppa. Lui che finora ha vinto solo una Supercoppa di Spagna e un campionato d'Europa under 19.



Lui che è nato a Macon, appena un'ora di distanza dallo Stade de Lyon conosciuto anche come Parc OL, dove si giocherà questa finale. Impossibile sognare di meglio.



IL CONSIGLIO PER MERCOLEDI':



Marsiglia-Atletico Madrid primo tempo/finale X/2 (quota 4.7)



@calcioepepe