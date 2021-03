. E dopo Manchester United-Milan non potrebbe essere altrimenti. E' di nuovo il Diavolo a comandare la giornata/serata perchè a Milano arriva il Napoli ed è quello il clou, senza dubbio. Gattuso rivede il cielo che conosce bene e sotto il quale deve provare a dare la sterzata, visti gli ultimi risultati osceni in trasferta (e l'uscita con il Granada). Ma questo Milan di Pioli non si spezza nè si piega anche quando mancano tutti. Il gruppo è talmente coeso che nonostante lo 0-1 potesse al limite andare bene (ma era immeritato) a Manchester si è cercato il pareggio fino al 91'. Applausoni. Lo stesso risultato, l'1-1, potrebbe venire fuori da qui. Io mi faccio bastare il gol perchè i quotoni stanno altrove.L'Inter di testa è impegnata nella Torino granata. I padroni di casa si inventeranno quello che possono ma andare sopra la capolista non la vedo una cosa fattibile, al momento. Anche perchè ora si possono preparare i match per una settimana (quando non c'è l'infra). Vince l'Inter più l'over 1,5? Si può fare, amigo.L'avete visti i rossoblù dare il fritto in casa della Sampdoria e portarsi via il punto al 96'? Pirlo e CR7 dovranno aver conservato più di qualcosa per vincere nell'Isola. Perchè da quando è sbarcato Semplici l'aria si è fatta più respirabile (in senso calcistico intendo). Gol per due.Il Parma è un'altra squadra che sembra diversa in meglio (con D'Aversa) ma ha buttato via tutto quella che era impossibile buttare via. In più contro la Roma non ci saranno per squalifica il tecnico e soprattutto Kucka, miglior giocatore degli emiliani nella stagione.Il Porto che ha eliminato la Juventus è uscito dal campo di Torino con abbracci baci e una stanchezza che non si poteva nemmeno raccontare. Perchè è arrivato dove è arrivato giocando per lunga pezza in dieci uomini grazie a una pazzia del centravanti che si è guadagnato due cartellini gialli in tre secondi netti. Il Ferreira non è squadruccia da niente e, se i padroni di casa a un certo punto dicessero basta con il fiato, potrebbe tirar via qualcosa di inaspettato. Basta guardare la quota della X2. Conosco i rischi ma mi ci butto a pesce.