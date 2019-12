Che bella partita, che superbo Monday Night. A casa Cagliari arriva la squadra che ha saputo battere la Juventus, unica tra tutte. E che si è incredibilmente avvicinata alle due contendenti che se ne erano andate ritte sui pedali. Ora per la Lazio c'è questo scoglio mica da ridere, il Cagliari del centenario è uno squadrone preso per mano dal Ninja Nainggolan, applaudito da chi lo sogna e chi ce lo ha avuto (non tutti... ). Otto vittorie e cinque pareggi sono una "imbattibilità", giocatori in palla da fare impressione anche alla Lazio. Che nelle ultime dieci ha otto vittorie e due pareggi. Segnano come se non ci fosse un fischio finale, tutte e due: non credo proprio a una partita di dama o filetto a centrocampo. Gol.



In Serie C girone B si gioca per l'altissima classifica con Reggio Audace-Padova, terza e quarta. Dopo la sconfitta con la capolista Vicenza, per la Reggio è andato tutto superliscio con quattro pareggi e quattro vittorie, un cammino da promozione o minimo da playoff. Il Padova invece ha subito tre incagli di fila ma si è ripreso con due vittorie e un pareggio. Il numero delle X totalizzato sinora dai padroni di casa, otto, può far pensare a una gara condita da minimi rischi. Anche perche i veneti subiscono pochissimi gol, dieci: uno solo in più del Vicenza.



Un numero strabiliante negli scontri diretti tra Guingamp e Troyes, in Ligue 2. Dal 1999 a oggi, quando le due squadre si incontrano esce il no-gol con una frequenza che definire anomala è pochissimo. Su venti partite (compresa un'amichevole) il no-gol si è palesato sedici volte! E quindi si va con la storia, per fare leggenda.





I CONSIGLI DEL LUNEDI'







Cagliari-Lazio gol (quota 1,55)



Reggio Audace-Padova X (3,05)



Guingamp-Troyes no-gol (1,73)







Il terno vale 8,17 volte la posta