Nel martedì che volge a Champions League ed Europa League mi dirigo voluttuosamente su un terno e una singola. Queste che sono giornate molto complesse in chiave betting possono indirizzarsi su quei match che vedono volumi di gioco particolarmente intensi. Occhio alla singola, per esempio.



E' una partita che significa nulla visto che il 4-0 dell'andata ha già qualificato virtualmente il CSKA. Ma i numeri attuali che si orientano sul pareggio possono anche dire qualcosa.



E il terno? Gran belle quote, portano quasi a un dieci contro uno. Le tre vittorie sono di Cukaricki, Valletta e Feronikeli. A parte Banants-Cukaricki, all'andata finita largamente per i serbi, le altre due sono in grande equilibrio, essendosi concluse alla prima sul 2-2.



I CONSIGLI DI MARTEDI'



Banants-Cukaricki 2 (quota 1,78)



Valletta-Dudelange 1 (2,52)



Feronikeli-The New Saints 1 (2,18)



Il terno vale 9.77 volte la posta





e inoltre la singola



Titograd-CSKA X (4,53)