Bisognava essere dei fenomeni per andare al traguardo in questa occasione. Tra Lazio, Milan, Empoli, Genoa, Udinese c'erano trappoloni che sarebbe stato impossibile saltare tutti insieme. E invece due dei nostri ce l'hanno fatta!.



E' stato EMACAME a vincere la SFIDA A MISTERPALMIERI della vigilia di Pasqua. Ema ha stampato una quaterna con due combo e due... no. Eccola.



EMPOLI GOL/OVER

WEST HAM GOL/OVER

NIMES GOL

MAINZ GOL



Il tutto per una eccellente posta di 11,80 contro 1. La colomba di Ema vola alto, eccome...





E poi Assopazzo che si è avvicinato a quota 10/1 con un bellissimo terno comprendente una combo. Bravo Asso!





La Pasqua è pranzo con i parenti e tutto il resto. La rubrica comunque c'è anche se non ci sarà SFIDA perchè la Serie A riserva il posticipo Napoli-Atalanta il lunedì sera. Chi vuole partecipi...



Io rifaccio gli auguri a tutti quanti, ottime feste dal vostro MISTERPALMIERI!