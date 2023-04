Un'altra "stranezza", ormai non finiscono più. Nei testa a testa tra Atalanta e Roma c'è. Sentitela. Negli ultimi tredici di campionato chi giocava in trasferta ha chiuso in vantaggio il primo tempo per sette volte! Non sono poche: segnatevela. Qui la Dea aspetta a piè fermo una rivale, la Roma, stanca di testa e di piedi per l'infinita e tostissima partita di ritorno di Europa League con il Feyenoord. Con tutto ciò che si è portata dietro in quanto ad infortuni muscolari (Gini, Smalling).. Questa però è l'occasione per rientrare nella lotta per l'Europa che conta sottraendo tre punti a Mourinho. Che, stanchi o no, sa sempre come attivare al massimo i suoi. Vado come l'altro giorno in Verona-Bologna, escludendo la X.Il resto proviene dalla Turchia.. E poi il Fener deve rimangiare due punti al Galatasaray che ieri si è imbattuto nel ciclone-Borini e il suo Karagumruk, fermandosi sul 3-3.Nel primo pomeriggio l'occasione dorata ce l'ha in mano il Giresunspor,. I padroni di casa si debbono salvare prima possibile. E questi tre punti pesano come la vita.Atalanta-Roma 12/over 1,5 (quota 1,77)Fenerbahce-Istanbulspor 1/over 3,5 (2,10)Giresunspor-Basaksehir 1 (2,80)Terno da 10,4 volte la posta