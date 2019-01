Parto dalla finale di Coppa d'Asia. Singola più che singola. Il Qatar non ha subito un gol. E nel frattempo ne ha segnati sedici. Al contrario, il favorito Giappone ne ha subiti tre segnandone undici. La due nazionali non si incontrano da ben otto anni e quindi sanno pochissimo una dell'altra: fini' 3-2 per il Giappone, era un quarto di finale di Coppa d'Asia, a Doha. Non so se mi sto sbagliando ma la quota della sorpresa è troppo troppo alta. A 4.75 è un tentativo da fare.



Vado alla multipla del giorno. In Ligue 1 c'è Lilla-Nizza, due squadre che hanno difese che tengono. Solo otto gol ha preso fuori casa il Nizza e questo dice tutto. Il Lilla è secondo in classifica e questo dice ancora di più. Under 2,5 a 1,63.



Bundesliga con Hannover-Lipsia. Qui è il contrario. I quarantuno gol presi dai padroni di casa, che si dibattono per riuscire a salvarsi con enormi difficoltà, dicono che arginare il Lipsia quarto in classifica sarà un'impresa. Il 2 a 1,57 non sarà un regalo ma qualcosina è.



Chiudo il terno con la Ligue 2. Il Nancy è atteso a Niort dopo aver preso tre sberle in casa del Metz. Non solo, avendole prese giocando più di settanta minuti in dieci per un'espulsione. E quindi faticando un'enormità contro un avversario forte. Qui, a soli tre giorni di distanza, dovrà inventare il meglio per non perdere ancora. Contro il Niort, che non vince da dicembre sia in Coppa che il Ligue 2. La quota dell'1 è più alta della pari.



Lilla-Nizza under 2,5 (quota 1,63) Hannover-Lipsia 2 (1,57)



Niort-Nancy 1 (2,10)





Giappone-Qatar 2 (quota 4.75)



Il terno vale 5,37 volte la posta