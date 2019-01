Questo è il turno di Manchester City-Liverpool. Ma prima che sparino i cannoni di Navarone c'è un'altra nottata. Ed è Premier League, mica pasta e ceci. Delle big andranno in campo Chelsea e United. Sarri trova il Southampton che non sembra passare un momentone, brutte partite e brutte sconfitte, in mezzo la bella vittoria contro l'Arsenal. I Blues invece sono una macchina tranquilla, ogni tanto può incepparsi anche con una piccola (Leicester e Wolves) ma tutto sommato procede a velocità di crociera. Lo United di Solskjaer ha preso a marciare come un sol uomo. Mourinho è già dimenticato, se tre vittorie e dodici gol vi sembrano pochi telefonatemi ore pasti e spiegatemi il perchè.



La fissona può essere il West Ham, che in casa contro il Brighton può riprendere a salire dopo le sconfitte con Burnley e Watford, intervallate con ben cinque, dicansi cinque successi. Si chiude con il Watford, che nelle ultime cinque ha perso solo dal Chelsea, e con la sorpresona Wolves, che è andato ad abbrustolire il Tottenham nientepopodimenoche in trasferta.



PS. Qualche combo dà aria alla giocata, se vi attirano fatene uso.







I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'





Bournemouth-Watford X2 (1,54)



Chelsea-Southampton 1/over 1,5 (1,38)



West Ham-Brighton 1 (1,93)



Wolves-Crystal Palace 1X/over 1,5 (1,68)



Newcastle-Manchester United X2/multigol 2-5 (1,57)





La cinquina vale 10,8 volte la posta escluso bonus