E qui le aspettative sono alte. Altro che combo, si va di risultato esatto. Come scrissi qualche tempo fa, quello che tende più spesso a ripetersi nelle eliminatorie dirette europee è l'1-1. Ovviamente ciò dovrebbe diventare ancora più possibile andando avanti nelle competizioni perché tutte tendono a cercare di evitare rischi. Siamo in semifinale di, ovvero il massimo. Ecco perché, dopo aver visto l'andata all'Alfredo Di Stefano, traper me ci sta alla grande la ripetizione dell'1-1., il tecnico dei blues, è l'unico ad avere incontrato le merengues per cinque volte in Champions League senza mai perdere. Un successo e quattro dicansi quattro pareggi! In teoria ma anche in pratica potrebbe essere proprio un pareggio a portarlo diretto in finale: lo 0-0 premierebbe gli inglesi che hanno quel golletto del talento di Hersheysegnato in trasferta. E su quello avviteranno la loro partita. Dall'altra parte uno storico, che a volte ricorda il CR7 dei migliori momenti spagnoli, un Terminator sotto porta. E si è visto molto chiaramente sgranando le pupille all'andata.Per far diventare l'ambo spaziale si può tentare un salto in Primeira Liga portoghese.non sono squadre che tendano al pareggio, tutto il contrario: i primi soltanto tre (sono la squadra che ne ha raccolti meno), i secondi cinque. E tra di loro è dal 2014 che non arriva la X, finì 1-1 il 30 marzo. Ma in casa del Gil Vicente. Ora però la situazione è particolare: a quota 33 il Maritimo, a 32 il Gil Vicente, a 29 il Boavista che è quella con maggiori chances di salvarsi. Gioca venerdì in casa contro il Tondela e può avvicinarsi parecchio. Ovvio che all'Estadio dos Barreiros di Funchal, quello di casa del Maritimo, un punto per uno dividerebbe la pagnotta a metà. E ci sarebbe da mangiare per due. In attesa di nuove avventure.Chelsea-Real Madrid 1-1 risultato esatto (quota 6,45)Maritimo-Gil Vicente X (3,10)