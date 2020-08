Poca roba, ma intensa. Verona, città tra le più belle in assoluto, ci viene in aiuto regalandoci un dato importante riguardo al primo dei playoff di Serie B: Chievo-Empoli. Sette pareggi su dodici, a Verona, in campionati di A e B. Una media altissima, per capire meglio uno avrebbe giocato dodici euro e ne avrebbe riscossi almeno ventuno, un bel guadagno no?

Ricordando che chi passa affronta nelle due semifinali lo Spezia, partendo in casa, va ricordato prima del resto che i veneti sono arrivati sesti, due punti sopra i toscani. Quindi parità al 90° o giù di lì tempi supplementari, parità al 120° passerebbero i gialloblù.



La finale di Championship tra Brentford (terzo) e Fulham (quarto) eleggerà l'ultima squadra promossa in Premier League insieme con il Leeds del magico Bielsa e il West Bromwich Albion. Dal 2016 cinque under su sei e non erano finali, ma normali partite di Championship. Queste due rappresentanti della West London, a dare ascolto a quei numeri, dovrebbero giocarsela titic-titoc. In questi match, a meno che non subentri un gol nei primi 20 minuti, otto volte su dieci va così. Si andrà in scena a Wembley, ormai teatro di ogni finale inglese.



I CONSIGLI PER MARTEDI':



Chievo-Empoli X (quota 3,00)



Brentford-Fulham under 2,5 (1,66)



L'ambo vale 4,98 volte la posta.