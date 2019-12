A distanza di due-giorni-due dal Boxing Day si torna in campo in Premier League. E considerando la difficoltà di andare a premio il 26, questa a occhio e croce potrebbe essere la giornata più difficile dell'anno! Io tengo basso profilo e consiglio, voi fate la tara, aggiungete il vostro parmigiano e servite in tavola. Vediamo quel che succede.



Il Leicester tritato tipo carne macinata dal Liverpool va in casa del West Ham. Dopo uno 0-4 così tosto da prendere e portarsi sulle spalle questa potrebbe essere una ottima occasione da sfruttare. C'è stato poco tempo per piangersi addosso e l'avversario ha fatto un punto solo nelle ultime cinque davanti ai suoi tifosi. Se Rodgers non vince questa vuol dire che qualcosa si è inceppato nel radiatore.



Ho visto la vittoria di Ancelotti con il suo Everton. Niente di eccezionale, buon primo tempo poi le cose si erano complicate fino al gran colpo da tre punti. Qui sarà difficile uscire da Newcastle con altri tre: i bianconeri sono stati frullati dallo United e vogliono rifarsi, la quota della doppia interna non sembra male per niente.



Il Southampton è la squadra del giorno dopo i due successi esterni, il secondo a Stamford Bridge in faccia a Lampard (mica poco) ma Roy Hodgson è un brutto pesce da cuocere in padella con il suo Crystal Palace. Non una gran quota ma si potrebbe andare con il gol del CP che ha Ayew baciato dalla grazia.



Andiamo avanti con i gialli del Watford; chi vi dice che non li ha visti in forma vi sta trollando, c'è Deulofeu che fa i buchi per terra. Se cambierà qualcosa in peggio dalla X di Sheffield non lo so ma se il Watford è quello appena visto, alla pari contro il Villa si può giocare.



La cinquina si chiuderebbe (condizionale d'obbligo) con Burnley-Manchester United. I padroni di casa sono la squadra che fa più clean sheet (con Leicester e Sheffield United), finora sono sette, chiusi come le banche durante le feste. Non mi faccio catturare l'attenzione dal poker appena pescato dai diavoli rossi di Rashford e Greenwood. Proprio perché tendono a ripetersi poco. Gli ultimi cinque scontri diretti al Turf Moor sono stati tutti under, l'antifona è questa.





I CONSIGLI DEL SABATO



West Ham-Leicester 2 (quota 1,87)

Newcastle-Everton 1X (1,70)

Southampton-Crystal Palace segna gol squadra ospite (1,53)

Watford-Aston Villa 1 (2,00)

Burnley-Manchester United under 2,5 (1,90)





La cinquina vale 18,4 volte la posta escluso il bonus